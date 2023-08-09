Цаллагов: Переговоры о возвращении в «СКА-Хабаровск» прошли за пять секунд

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Джамболат Цаллагов на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от возвращения в команду.

- Вчера вернулся. Наверное, так и должно было быть.

- Чувствуешь, что вернулся пускай не домой, но в место, которое важно для тебя?

- Конечно, чувствую. Я уверен, что мы покажем результат, лучше, чем до этого, когда я был здесь. Еще лучше, я уверен.

- Если вернуться к тем временам, когда ты был здесь, какие в первую очередь воспоминания приходят тебе в голову, что хорошее ты здесь испытал?

- Был хороший коллектив, болельщики лучшие. И сейчас я чувствую, что пришел благодаря им, даже можно больше сказать. А сейчас я хочу сказать большое спасибо руководству. Вижу, что здесь изменилось в плане условий. Всё для команды, всё для футбола.

- Насколько быстро случился твой переход, как проходили переговоры?

- Секунд пять, вот так случилось, конечно, я сказал «да».

- Что знаешь о новой команде? Со многими ли ты знаком лично?

- Много новых игроков, такие с именами, лидеры. Я думаю, всё получится у нас.

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- После СКА у тебя были «Торпедо» и «Кубань». Как оцениваешь этот период, стал ли ты сильнее?

- В «Торпедо» довольно хорошо все начиналось, но потом как-то сел. Хотел больше играть, не давали того, что я хочу. Принял решение пойти в «Кубань», потому что я молодой, хочу играть. Сидеть - это не мое. Буду доказывать это здесь. Посмотрим, как это будет.

- В ближайшие выходные ты уже готов выйти на поле? Как оцениваешь свое состояние?

- Посмотрим, завтра у команды выходной. Я индивидуально ходу с доктором и тренером по физподготовке. Будем набирать. Я буду готов.

- Болельщики очень рады твоему подписанию, очень много позитивных комментариев. Что им можешь сказать?

- Спасибо вам, дорогие. Мы вас постараемся не разочаровать.