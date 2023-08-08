«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником Дзамболатом Цаллаговым.

Напомним, во второй части сезона-2021/2022 Цаллагов уже выступал за дальневосточную команду на правах аренды. В составе хабаровчан футболист успел провести 14 матчей и забить один гол.

«С возвращением на Дальний Восток, Дзамбик!» — говорится в сообщении, размещённом на сайте клуба.

Минувший сезон Цаллагов провёл в составах «Торпедо» и краснодарской «Кубани». В общей сложности он принял участие в 19 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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