«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником Дзамболатом Цаллаговым.
Напомним, во второй части сезона-2021/2022 Цаллагов уже выступал за дальневосточную команду на правах аренды. В составе хабаровчан футболист успел провести 14 матчей и забить один гол.
«С возвращением на Дальний Восток, Дзамбик!» — говорится в сообщении, размещённом на сайте клуба.
Минувший сезон Цаллагов провёл в составах «Торпедо» и краснодарской «Кубани». В общей сложности он принял участие в 19 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
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