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Мелбет-Первая лига

Терехов может перейти в «Химки»

08 Августа 2023 • 11:30 Комментировать

Защитник Сергей Терехов, известный по выступлениям за «Сочи», может продолжит карьеру в первом дивизионе России.

Как стало известно журналистам издания «РБ Спорт», в услугах 33-летнего футболиста, находящегося в статусе свободного агента после истечения контракта с южанами, заинтересованы подмосковные «Химки».

В минувшем сезоне Сергей принял участие в 27 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился тремя результативными передачами.

По итогам четыре туров Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали шесть баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов
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