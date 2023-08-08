Терехов может перейти в «Химки»

Защитник Сергей Терехов, известный по выступлениям за «Сочи», может продолжит карьеру в первом дивизионе России.

Как стало известно журналистам издания «РБ Спорт», в услугах 33-летнего футболиста, находящегося в статусе свободного агента после истечения контракта с южанами, заинтересованы подмосковные «Химки».

В минувшем сезоне Сергей принял участие в 27 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился тремя результативными передачами.

По итогам четыре туров Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали шесть баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.