«Арсенал» уверенно обыграл «Енисей»

Неважно стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Арсенал» и «Енисей» встретились в матче четвёртого тура. Грубая ошибка Александра Ломакина привела к выходу Джонатана Окоронков один на один с голкипером, и туляки повели на девятой минуте. Он же вскоре оформил дубль, технично сработав в штрафной после прострела. На последнюю четверть матча гости остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина и лишились последних надежд на спасение.
2:0, «Арсенал» с 5 очками вышел на 10-е место, соперник делит 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Окоронкво Джонатан Теофилус9'
|(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус25'
Кокарев Никита• 90'Быковский Илья•Большаков Кирилл•Померко Алексей• 71'Хабибов Ансор54' (Халназаров Рустам (54'• 74'Яковлев Михаил83') • 84'Попов Артём67' (Гираев Карим (67') •Ндука Ифеани Давид•Макаров Анатолий•Лёвин Владислав• 71'Гелоян Ишхан67' (Файзуллин Дэнис (67') •Окоронкво Джонатан Теофилус 54'67' (Коротков Александр II (67')
Ставер Евгений•Стежко Виталий• 71'Масловский Александр60' (Окладников Андрей (60') •Бардыбахин Вячеслав•Кичин Валерий 71'• 74'Ланин Олег74' (Канаплин Александр (74') •Раздорских Никита46' (Орлов Антон (46') •Ломакин Александр80' (Логуа Ираклий (80') •Глушков Никита Андреевич•Иванов Егор•Савельев Максим60' (Крашевский Ярослав (60')
Запасные: Немченко Анатолий•Ярусов Даниил•Марков Николай
07 августа.
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