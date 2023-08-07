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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» уверенно обыграл «Енисей»

07 Августа 2023 • 21:02 Комментировать
Арсенал Тула
2:0
Енисей
окончен

Неважно стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Арсенал» и «Енисей» встретились в матче четвёртого тура. Грубая ошибка Александра Ломакина привела к выходу Джонатана Окоронков один на один с голкипером, и туляки повели на девятой минуте. Он же вскоре оформил дубль, технично сработав в штрафной после прострела. На последнюю четверть матча гости остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина и лишились последних надежд на спасение.

2:0, «Арсенал» с 5 очками вышел на 10-е место, соперник делит 15-ю строчку.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:0Енисей
(1:0) Окоронкво Джонатан Теофилус9'  
(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус25'  
Кокарев Никита  90'Быковский ИльяБольшаков КириллПомерко Алексей  71'Хабибов Ансор 54' (Халназаров Рустам ( 54'  74'Яковлев Михаил 83'  84') Попов Артём 67' (Гираев Карим ( 67') Ндука Ифеани ДавидМакаров АнатолийЛёвин Владислав  71'Гелоян Ишхан 67' (Файзуллин Дэнис ( 67') Окоронкво Джонатан Теофилус  54' 67' (Коротков Александр II ( 67')
Запасные: Денисов АлександрКайнов МаксимНижегородов КонстантинМацукатов АлексГерасимов ДмитрийПантелеев Владислав
Ставер ЕвгенийСтежко Виталий  71'Масловский Александр 60' (Окладников Андрей ( 60') Бардыбахин ВячеславКичин Валерий  71'  74'Ланин Олег 74' (Канаплин Александр ( 74') Раздорских Никита 46' (Орлов Антон ( 46') Ломакин Александр 80' (Логуа Ираклий ( 80') Глушков Никита АндреевичИванов ЕгорСавельев Максим 60' (Крашевский Ярослав ( 60')
Запасные: Немченко АнатолийЯрусов ДаниилМарков Николай
07 августа.

 

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