«Арсенал» уверенно обыграл «Енисей»

Неважно стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Арсенал» и «Енисей» встретились в матче четвёртого тура. Грубая ошибка Александра Ломакина привела к выходу Джонатана Окоронков один на один с голкипером, и туляки повели на девятой минуте. Он же вскоре оформил дубль, технично сработав в штрафной после прострела. На последнюю четверть матча гости остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина и лишились последних надежд на спасение.

2:0, «Арсенал» с 5 очками вышел на 10-е место, соперник делит 15-ю строчку.