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Мелбет-Первая лига

ВАР в Мелбет-Первой лиге появится уже в этом сезоне

07 Августа 2023 • 18:48 Комментировать
Арсенал Тула
2:0
Енисей
2-й тайм

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) появится в Мелбет-Первой лиге уже в текущем сезоне, об этом сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

«ВАР точно реализуют и уже в этом сезоне. В предыдущем тестировали, теперь запустим. Предварительно четыре стадиона уже готовы к ВАР, но позже мы подключим остальные», - делится Измайлов с «Матч ТВ».

Напомним, что после четырёх туров нового сезона в первенстве со стопроцентным результатом лидирует «Акрон» - у клуба 12 очков. Второе-третье место с девятью баллами делят «Тюмень» и «Сокол».

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Наиль Измайлов вар
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