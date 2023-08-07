ВАР в Мелбет-Первой лиге появится уже в этом сезоне

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) появится в Мелбет-Первой лиге уже в текущем сезоне, об этом сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

«ВАР точно реализуют и уже в этом сезоне. В предыдущем тестировали, теперь запустим. Предварительно четыре стадиона уже готовы к ВАР, но позже мы подключим остальные», - делится Измайлов с «Матч ТВ».

Напомним, что после четырёх туров нового сезона в первенстве со стопроцентным результатом лидирует «Акрон» - у клуба 12 очков. Второе-третье место с девятью баллами делят «Тюмень» и «Сокол».