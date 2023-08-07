Чернышов оценил старт «Химок» в Мелбет-Первой лиге

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал начало сезона для «Химок» в Мелбет-Первой лиге.

«Пока рано делать какие-то выводы, но если «Химки» проведут еще несколько неудачных игр в ближайших турах, то могут увязнуть в середине турнирной таблицы», — приводит слова Чернышова Betonmobile.

Эксперт считает, что когда команда ставит задачу выхода в РПЛ, но неудачно стартует, то это бьет по амбициям футболистов.

За четыре тура «Химки» набрали шесть очков и занимают седьмую строчку в Мелбет-Первой лиге.

В следующем туре подмосковный клуб примет на своем поле «Родину». Матч состоится 12 августа и начнется в 17:00 по мск.