Гаджиев: Есть неудовлетворённость результатом, но у Бердыева абсолютный кредит доверия

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Безусловно, есть неудовлетворенность результатом. Какой кредит доверия у Бердыева? Абсолютный! Результаты? Он же не только для этого сюда приглашен. Еще для того, чтобы помогать в подготовке тренеров», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, 70-летний Бердыев стал главным тренером «Динамо» месяц назад. После четырех туров Мелбет-Первой лиги махачкалинский клуб занимает 12-е место, набрав четыре очка.

Следующий матч «Динамо» проведет в Астрахани против местного «Волгаря» (13 августа).