Агент Стефановича высказался о будущем игрока

Андрей Талаев, представитель форварда столичного «Торпедо» Ильи Стефановича, оценил будущее футболиста.

«Пока окончательного решения по будущему Стефановича нет. Предложения есть, идут переговоры», — заявил агент нападающего, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». В новом сезоне форвард провёл на поле в футболке «автозаводцев» лишь 20 минут в рамках Первой лиги.

Всего на счету игрока 15 матчей за «Торпедо» с начала 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 700 тысяч евро.