Григорян объяснил, почему нагрубил журналистке после вопроса о своей возможной отставке

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян рассказал, почему резко ответил на вопрос журналистки о своей возможной отставке. Специалист после поражения в матче Мелбет-Первой лиги 0:2 от махачкалинского «Динамо» назвал одну из журналисток «Маленькой глупой девочкой». Эта реакция последовала после вопроса о возможном увольнении

«Я успел заменить синоним слова девочка, синоним к слову глупая и синоним к слову молоденькая. Поэтому, отредактировать не хватило скорости мышления», – цитирует Григоряна Vprognoze.

Александр в ходе интервью с изданием также признал, что не должен был так резко реагировать. Напомним, его «Кубань» после четырёх туров Мелбет-Первой лиги располагается на шестнадцатом месте в таблице.