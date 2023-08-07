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Григорян: «Ещенко, безусловно, мог бы усилить «Кубань»

07 Августа 2023 • 11:21 Комментировать
ФК Кубань
...
Сокол
12.08 18:30

Наставник «Кубани» Александр Григорян высказался о том, как может помочь команде защитник Андрей Ещенко, который может возобновить карьеру в краснодарском клубе. 39-летний фуллбек ранее в последний раз играл на профессиональном уровне в составе футбольного клуба «Знамя» в 2022 году.

«Ещенко, безусловно, мог бы усилить «Кубань» и неспроста я его пригласил тренироваться. Он весь этот микроцикл тренировался с командой», – цитирует специалиста издание Vprognoze.

После первых 4 туров Первой лиги «Кубань» Григоряна располагается на шестнадцатом месте, имея в активе всего три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян Андрей Ещенко
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