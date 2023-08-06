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Мелбет-Первая лига

«Кубань» обыграла «Волгарь» в матче неудачников старта сезона

06 Августа 2023 • 20:29 Комментировать
ФК Кубань
2:0
Волгарь
окончен

В очередном матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги встретились единственные коллективы, которые исключительно проигрывали на старте сезона, - «Кубань» и «Волгарь». Первый тайм в этом поединке получился сухим, а вот сразу после перерыва хозяева повели после того, как Нури Абдоков реализовал пенальти. Он же снова был точен уже с игры на 73-й минуте. И этот перевес «Кубань» не упустила - 2:0.

Краснодарцы с тремя баллами делят 14-е место, соперник - на самом дне.

Протокол игры  
ФК Кубань2:0Волгарь
(1:0) Абдоков Нури50'  
(2:0) Абдоков Нури73'  
Нестеренко ЮрийТемников ИванВеденеев МаксимОсипов ЕвгенийЖилов ИсламКенфак Оливье 46' (Мосейчук Илья ( 46') Левин Гаррик 71' (Гурфов Азамат ( 71') Махатадзе Георгий  90'Кертанов Константин 27' (Абдоков Нури ( 27') Безденежных Игорь  38' 70' (Чуперка Валерий ( 70') Лаук Максим 77' (Муталиев Аслан ( 77')
Запасные: Мамтов ХасанТерновский ДмитрийТаказов СосланФаттахов ЛенарСмирнов Александр
Одоевский ДаниилШакуро ПавелЗуев ИльяШайхтдинов ДамирХомуха Иван  35'Клёнкин Данил 76' (Анисимов Андрей ( 76') Атабаев ЭрболМартовой Даниил 86' (Косарев Кирилл ( 86') Ушатов Кирилл 86' (Прошкин Егор ( 86') Жамалетдинов Тимур 76' (Полубояринов Данил ( 76') Пушкарев Денис 56' (Гогричиани Гоча ( 56')
Запасные: Смирнов ДанилаТкачук ДенисСмирнов Олег
06 августа.

 

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Волгарь Кубань
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