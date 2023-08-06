«Кубань» обыграла «Волгарь» в матче неудачников старта сезона

В очередном матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги встретились единственные коллективы, которые исключительно проигрывали на старте сезона, - «Кубань» и «Волгарь». Первый тайм в этом поединке получился сухим, а вот сразу после перерыва хозяева повели после того, как Нури Абдоков реализовал пенальти. Он же снова был точен уже с игры на 73-й минуте. И этот перевес «Кубань» не упустила - 2:0.
Краснодарцы с тремя баллами делят 14-е место, соперник - на самом дне.
Протокол игры
|(1:0) Абдоков Нури50'
|(2:0) Абдоков Нури73'
Нестеренко Юрий•Темников Иван•Веденеев Максим•Осипов Евгений•Жилов Ислам•Кенфак Оливье46' (Мосейчук Илья (46') •Левин Гаррик71' (Гурфов Азамат (71') •Махатадзе Георгий• 90'Кертанов Константин27' (Абдоков Нури (27') •Безденежных Игорь 38'70' (Чуперка Валерий (70') •Лаук Максим77' (Муталиев Аслан (77')
Одоевский Даниил•Шакуро Павел•Зуев Илья•Шайхтдинов Дамир•Хомуха Иван• 35'Клёнкин Данил76' (Анисимов Андрей (76') •Атабаев Эрбол•Мартовой Даниил86' (Косарев Кирилл (86') •Ушатов Кирилл86' (Прошкин Егор (86') •Жамалетдинов Тимур76' (Полубояринов Данил (76') •Пушкарев Денис56' (Гогричиани Гоча (56')
Запасные: Смирнов Данила•Ткачук Денис•Смирнов Олег
06 августа.
Бан пользователя