«Кубань» обыграла «Волгарь» в матче неудачников старта сезона

В очередном матче четвёртого тура Мелбет-Первой лиги встретились единственные коллективы, которые исключительно проигрывали на старте сезона, - «Кубань» и «Волгарь». Первый тайм в этом поединке получился сухим, а вот сразу после перерыва хозяева повели после того, как Нури Абдоков реализовал пенальти. Он же снова был точен уже с игры на 73-й минуте. И этот перевес «Кубань» не упустила - 2:0.

Краснодарцы с тремя баллами делят 14-е место, соперник - на самом дне.