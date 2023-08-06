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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Черноморцем»

06 Августа 2023 • 20:11 Комментировать
Нефтехимик
1:1
Черноморец Нв
окончен

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки соревнований, «Нефтехимик» и «Черноморец». Гости были близки к тому, чтобы прервать ничейную серию, так как вели в счете более тайма после гола Магомеда Абакарова. Но на 83-й минуте Артём Котик принес хозяевам ничью - 1:1.

У команд по четыре очка, они делят 10-е место.

Протокол игры  
Нефтехимик1:1Черноморец Нв
  31'Абакаров Магомед (0:1)
(1:1) Котик Артём83'  
Голубев АндрейГерасимов АлексейШоркин МаксимБердников Алексей 46' (Джамилов Султан ( 46') Котов ПавелПетров Максим Вячеславович 84' (Першин Матвей ( 84') Касаткин Никита 46' (Галиулин Вагиз ( 46') Кокоев Давид  85'Денисов Роман  58'Грузнов Илья 67' (Котик Артём ( 67') Базелюк Константин 46' (Кахидзе Александр ( 46')
Запасные: Ситдиков МаратСагуткин ДаниилКолмаков МаксимМарухин ВладимирЕщенко СергейЗорин БогданТалалай Денис
Фролкин ДаниилХагур РусланГараев Виктор  59' 63' (Климов Никита ( 63') Кумбурович НиколаГречкин АлексейМаклаков ИванБудагян ЮрийКоробов Дмитрий 63' (Гурченко Даниил ( 63') Саадуев ШамильДелькин Артём 78' (Руденко Владислав ( 78') Абакаров Магомед 63' (Магомедов Зикрула ( 63')
Запасные: Антонов АнтонБасыров СтаниславПанамарев НикитаТюрин МатвейКрасильниченко ОлегАдаев Владислав
06 августа.

 

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