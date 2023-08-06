«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Черноморцем»

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки соревнований, «Нефтехимик» и «Черноморец». Гости были близки к тому, чтобы прервать ничейную серию, так как вели в счете более тайма после гола Магомеда Абакарова. Но на 83-й минуте Артём Котик принес хозяевам ничью - 1:1.

У команд по четыре очка, они делят 10-е место.