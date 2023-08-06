«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Черноморцем»

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки соревнований, «Нефтехимик» и «Черноморец». Гости были близки к тому, чтобы прервать ничейную серию, так как вели в счете более тайма после гола Магомеда Абакарова. Но на 83-й минуте Артём Котик принес хозяевам ничью - 1:1.
У команд по четыре очка, они делят 10-е место.
Протокол игры
|31'Абакаров Магомед (0:1)
|(1:1) Котик Артём83'
Голубев Андрей•Герасимов Алексей•Шоркин Максим•Бердников Алексей46' (Джамилов Султан (46') •Котов Павел•Петров Максим Вячеславович84' (Першин Матвей (84') •Касаткин Никита46' (Галиулин Вагиз (46') •Кокоев Давид• 85'Денисов Роман• 58'Грузнов Илья67' (Котик Артём (67') •Базелюк Константин46' (Кахидзе Александр (46')
Фролкин Даниил•Хагур Руслан•Гараев Виктор 59'63' (Климов Никита (63') •Кумбурович Никола•Гречкин Алексей•Маклаков Иван•Будагян Юрий•Коробов Дмитрий63' (Гурченко Даниил (63') •Саадуев Шамиль•Делькин Артём78' (Руденко Владислав (78') •Абакаров Магомед63' (Магомедов Зикрула (63')
06 августа.
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