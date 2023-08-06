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Мелбет-Первая лига

«Родина» и «СКА-Хабаровск» забили по голу в очном матче

06 Августа 2023 • 20:08 Комментировать
Родина Москва
1:1
СКА-Хабаровск
окончен

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на высокие места, «Родина» и «СКА-Хабаровск». Хозяева поля доминировали в первом тайме поединка, но мяч упрямо не шел в ворота, выручали, и стенка, и голкипер. Сразу после перерыва Амур Калмыков с шести метров не попал в створ. Олег Кожемякин прихватил соперника в штрафной - пенальти в ворота СКА. Иван Тимошенко с точки пробил аккуратно и открыл счет. Хозяева пропустили после провала в обороне, Кожемякину дали принять мяч у ворот и пробить с нескольких метров. В концовке несколько моментов у каждой стороны, но в итоге ничья 1:1.

Дальневосточники набрали семь очков и делят четвертое место, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Родина Москва1:1СКА-Хабаровск
(1:0) Тимошенко Иван50'  
  76'Кожемякин Олег (1:1)
Городовой АлексейПлиев ЗаурбекКлещенко АлександрКочиев ХетагГордюшенко АстемирКолесниченко Кирилл 28' (Самко Владислав ( 28'Куль Руслан 74') Камышев Илья 46' (Тимошенко Иван ( 46') Фищенко Руслан  74'Вачхольз Весли НатаТурищев Максим 78' (Безчаснюк Александр ( 78') Калмыков Амур
Запасные: Дмитриев ОлегВоропаев АртёмТкачёв СергейСокол АртёмАйдаров СергейНасыров Исламжан
Сугробов ВладимирРукас ТомасПокидышев Николай 69' (Рукас Андрюс ( 69') Никитин Андрей Владимирович  61'Кожемякин Олег  49'Бавин ЮрийСавинов Андрей 46' (Петров Илья ( 46') Симонян Артём 79' (Подберёзкин Вячеслав ( 79') Яо Жан Шарль I 69' (Никитин Кирилл ( 69') Кутовой Максим 57' (Алиев Саид ( 57') Бегун Дмитрий
Запасные: Сосранов РустамГонгапшев АльбекГригорьев ДаниилИмамов ИсламСтародуб Дмитрий
06 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Родина Москва
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