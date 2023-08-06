«Родина» и «СКА-Хабаровск» забили по голу в очном матче

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на высокие места, «Родина» и «СКА-Хабаровск». Хозяева поля доминировали в первом тайме поединка, но мяч упрямо не шел в ворота, выручали, и стенка, и голкипер. Сразу после перерыва Амур Калмыков с шести метров не попал в створ. Олег Кожемякин прихватил соперника в штрафной - пенальти в ворота СКА. Иван Тимошенко с точки пробил аккуратно и открыл счет. Хозяева пропустили после провала в обороне, Кожемякину дали принять мяч у ворот и пробить с нескольких метров. В концовке несколько моментов у каждой стороны, но в итоге ничья 1:1.
Дальневосточники набрали семь очков и делят четвертое место, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван50'
|76'Кожемякин Олег (1:1)
Городовой Алексей•Плиев Заурбек•Клещенко Александр•Кочиев Хетаг•Гордюшенко Астемир•Колесниченко Кирилл28' (Самко Владислав (28'•Куль Руслан74') •Камышев Илья46' (Тимошенко Иван (46') •Фищенко Руслан• 74'Вачхольз Весли Ната•Турищев Максим78' (Безчаснюк Александр (78') •Калмыков Амур
Сугробов Владимир•Рукас Томас•Покидышев Николай69' (Рукас Андрюс (69') •Никитин Андрей Владимирович• 61'Кожемякин Олег• 49'Бавин Юрий•Савинов Андрей46' (Петров Илья (46') •Симонян Артём79' (Подберёзкин Вячеслав (79') •Яо Жан Шарль I69' (Никитин Кирилл (69') •Кутовой Максим57' (Алиев Саид (57') •Бегун Дмитрий
06 августа.
Бан пользователя