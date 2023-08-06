«Родина» и «СКА-Хабаровск» забили по голу в очном матче

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на высокие места, «Родина» и «СКА-Хабаровск». Хозяева поля доминировали в первом тайме поединка, но мяч упрямо не шел в ворота, выручали, и стенка, и голкипер. Сразу после перерыва Амур Калмыков с шести метров не попал в створ. Олег Кожемякин прихватил соперника в штрафной - пенальти в ворота СКА. Иван Тимошенко с точки пробил аккуратно и открыл счет. Хозяева пропустили после провала в обороне, Кожемякину дали принять мяч у ворот и пробить с нескольких метров. В концовке несколько моментов у каждой стороны, но в итоге ничья 1:1.

Дальневосточники набрали семь очков и делят четвертое место, у соперника на один балл меньше.