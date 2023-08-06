«Акрон» упрочил лидерство, обыграв «Аланию»

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» и «Алания» боролись за право возглавить таблицу. В спокойном ритме стартовала игра, и Абу-Саид Эльдарушев взорвал ее отличным проходом и точным ударом в угол - 1:0. Неманья Анджелкович в сутолоке у чужих ворот едва не протолкнул мяч в цель, голкипер выручил.
«Акрон» победил в четвертый раз подряд и набрал 12 очков, у соперника семь баллов и четвертая строчка.
Протокол игры
|(1:0) Эльдарушев Абу-Саид20'
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья82' (Ходжаниязов Джамалдин (82') •Димоски Боян•Чудин Иван•Галкин Владислав60' (Хубаев Давид (60') •Килин Антон68' (Понсе Андрес (68') •Песегов Евгений60' (Данилин Кирилл (60') •Макаров Сергей•Савичев Константин•Эльдарушев Абу-Саид68' (Апеков Руслан (68')
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Шавлохов Давид•Качмазов Сослан•Бутаев Аллон82' (Хабалов Алан (82') •Тарба Заур73' (Мельников Степан (73') •Цаллагов Ибрагим•Цараев Алан46' (Гурциев Батраз (46') •Царукян Валерий46' (Кобесов Давид (46') •Гиоргобиани Николай•Машуков Ислам73' (Караев Давид (73') 76'
06 августа.
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