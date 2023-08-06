«Акрон» упрочил лидерство, обыграв «Аланию»

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» и «Алания» боролись за право возглавить таблицу. В спокойном ритме стартовала игра, и Абу-Саид Эльдарушев взорвал ее отличным проходом и точным ударом в угол - 1:0. Неманья Анджелкович в сутолоке у чужих ворот едва не протолкнул мяч в цель, голкипер выручил.

«Акрон» победил в четвертый раз подряд и набрал 12 очков, у соперника семь баллов и четвертая строчка.