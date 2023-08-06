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Мелбет-Первая лига

«Акрон» упрочил лидерство, обыграв «Аланию»

06 Августа 2023 • 17:57 Комментировать
Акрон
1:0
Алания
окончен

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» и «Алания» боролись за право возглавить таблицу. В спокойном ритме стартовала игра, и Абу-Саид Эльдарушев взорвал ее отличным проходом и точным ударом в угол - 1:0. Неманья Анджелкович в сутолоке у чужих ворот едва не протолкнул мяч в цель, голкипер выручил.

«Акрон» победил в четвертый раз подряд и набрал 12 очков, у соперника семь баллов и четвертая строчка.

Протокол игры  
Акрон1:0Алания
(1:0) Эльдарушев Абу-Саид20'  
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович Неманья 82' (Ходжаниязов Джамалдин ( 82') Димоски БоянЧудин ИванГалкин Владислав 60' (Хубаев Давид ( 60') Килин Антон 68' (Понсе Андрес ( 68') Песегов Евгений 60' (Данилин Кирилл ( 60') Макаров СергейСавичев КонстантинЭльдарушев Абу-Саид 68' (Апеков Руслан ( 68')
Запасные: Палиенко МаксимНагаев ДмитрийАзаров ВладимирКонюхов Вадим
Солдатенко РостиславБагаев АланШавлохов ДавидКачмазов СосланБутаев Аллон 82' (Хабалов Алан ( 82') Тарба Заур 73' (Мельников Степан ( 73') Цаллагов ИбрагимЦараев Алан 46' (Гурциев Батраз ( 46') Царукян Валерий 46' (Кобесов Давид ( 46') Гиоргобиани НиколайМашуков Ислам 73' (Караев Давид ( 73'  76')
Запасные: Чочиев АланДауров РусланСухорученко МихаилБакаев МихаилНорчаев ХусаинПлиев КонстантинНатабашвили Георгий
06 августа.

 

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