Нападающий «Торпедо» Гонгадзе: «Я уверен, что мы вернёмся в РПЛ»

Нападающий московского «Торпедо» Георгий Гонгадзе высказался о старте столичного клуба в Первой лиге.

Форвард отметил, что команда настраивается побеждать в каждой игре, независимо от соперника, и нет ничего страшного, что не получилось добиться победы в первых двух домашних матчах.

«Это начало чемпионата, сезон длинный, и я уверен, что мы выполним свою задачу – вернемся в РПЛ», - приводит слова Гонгадзе «Матч ТВ».

После четырех туров подопечные Жозепа Клотета занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет против «Алании».