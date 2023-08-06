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Мелбет-Первая лига

«Родина» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

06 Августа 2023 • 17:30 Комментировать
Родина Москва
1:0
СКА-Хабаровск
2-й тайм

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встречаются «Родина» и «СКА-Хабаровск».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Родина Москва1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Тимошенко Иван50' 
Городовой АлексейПлиев ЗаурбекКлещенко АлександрКочиев ХетагГордюшенко АстемирКолесниченко Кирилл 28' (Самко Владислав ( 28') Камышев Илья 46' (Тимошенко Иван ( 46') Фищенко РусланВачхольз Весли НатаТурищев МаксимКалмыков Амур
Запасные: Дмитриев ОлегВоропаев АртёмТкачёв СергейБезчаснюк АлександрСокол АртёмАйдаров СергейКуль РусланНасыров Исламжан
Сугробов ВладимирРукас ТомасПокидышев НиколайНикитин Андрей ВладимировичКожемякин Олег  49'Бавин ЮрийСавинов Андрей 46' (Петров Илья ( 46') Симонян АртёмЯо Жан Шарль IКутовой МаксимБегун Дмитрий
Запасные: Сосранов РустамАлиев СаидПодберёзкин ВячеславГонгапшев АльбекГригорьев ДаниилИмамов ИсламРукас АндрюсНикитин КириллСтародуб Дмитрий
06 августа.
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СКА-Хабаровск Родина
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