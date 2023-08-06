«Родина» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги встречаются «Родина» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Родина Москва - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван50'
Городовой Алексей•Плиев Заурбек•Клещенко Александр•Кочиев Хетаг•Гордюшенко Астемир•Колесниченко Кирилл28' (Самко Владислав (28') •Камышев Илья46' (Тимошенко Иван (46') •Фищенко Руслан•Вачхольз Весли Ната•Турищев Максим•Калмыков Амур
Сугробов Владимир•Рукас Томас•Покидышев Николай•Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег• 49'Бавин Юрий•Савинов Андрей46' (Петров Илья (46') •Симонян Артём•Яо Жан Шарль I•Кутовой Максим•Бегун Дмитрий
06 августа.
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