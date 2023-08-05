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Мелбет-Первая лига

«Сокол» возглавил таблицу, неожиданно победив «Торпедо»

05 Августа 2023 • 20:28 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Сокол
окончен

Отлично стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Торпедо» и «Сокол» встретились в матче четвёртого тура. Георгий Гонгадзе в дебюте не попал с линии вратарской, так как не ждал, что мяч к нему прилетит. В целом в первом тайме столичная команда просто чудом не использовала свои моменты. И после перерыва «Торпедо» давило, но сегодня в атаке сыграло на ноль, а вот соперник использовал один из двух своих моментов. На 75-й минуте сработал прострел вдоль линии вратарской, и дальнюю штангу замкнул Владислав Морозов.

«Сокол» с 9 очками вышел в лидеры, у соперника 7 баллов.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:1Сокол
  75'Морозов Владислав (0:1)
Бабурин ЕгорКалугин Никита  84'Бородин Сергей АлексеевичШевченко ГлебМосквичёв Владимир 63' (Орехов Александр ( 63') Чурич МариоГорбунов Игорь 62' (Лебеденко Игорь ( 62') Юзепчук РоманМанелов Ираклий  60' 90' (Шамкин Даниил ( 90') Гонгадзе Георгий  90'Червяков Руслан 82' (Усанов Алексей ( 82')
Запасные: Балахонов АлександрРейхмен БогданБондарь АндрейИваньков Александр IIСамсонов Артём ВладимировичШляков Евгений
Косаревский ПётрГудков ЯнМолодцов Артём  34'Евдокимов АндрейАбазов АстемирСасин Дмитрий 67' (Морозов Владислав ( 67') Бабаев ВладленМальцев Михаил 67' (Югалдин Дмитрий ( 67') Казанцев Данил 58' (Сериков Илья ( 58') Козловский НикитаЕжков Данила  81' 90' (Маньков Никита ( 90')
Запасные: Караев МаксимЛеонтьев ИгорьВебер Дмитрий2Фёдоров Артём
05 августа.

 

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Торпедо Москва Сокол
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