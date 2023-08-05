«Сокол» возглавил таблицу, неожиданно победив «Торпедо»

Отлично стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Торпедо» и «Сокол» встретились в матче четвёртого тура. Георгий Гонгадзе в дебюте не попал с линии вратарской, так как не ждал, что мяч к нему прилетит. В целом в первом тайме столичная команда просто чудом не использовала свои моменты. И после перерыва «Торпедо» давило, но сегодня в атаке сыграло на ноль, а вот соперник использовал один из двух своих моментов. На 75-й минуте сработал прострел вдоль линии вратарской, и дальнюю штангу замкнул Владислав Морозов.

«Сокол» с 9 очками вышел в лидеры, у соперника 7 баллов.