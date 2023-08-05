«Сокол» возглавил таблицу, неожиданно победив «Торпедо»

Отлично стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Торпедо» и «Сокол» встретились в матче четвёртого тура. Георгий Гонгадзе в дебюте не попал с линии вратарской, так как не ждал, что мяч к нему прилетит. В целом в первом тайме столичная команда просто чудом не использовала свои моменты. И после перерыва «Торпедо» давило, но сегодня в атаке сыграло на ноль, а вот соперник использовал один из двух своих моментов. На 75-й минуте сработал прострел вдоль линии вратарской, и дальнюю штангу замкнул Владислав Морозов.
«Сокол» с 9 очками вышел в лидеры, у соперника 7 баллов.
Протокол игры
|75'Морозов Владислав (0:1)
Бабурин Егор•Калугин Никита• 84'Бородин Сергей Алексеевич•Шевченко Глеб•Москвичёв Владимир63' (Орехов Александр (63') •Чурич Марио•Горбунов Игорь62' (Лебеденко Игорь (62') •Юзепчук Роман•Манелов Ираклий 60'90' (Шамкин Даниил (90') •Гонгадзе Георгий• 90'Червяков Руслан82' (Усанов Алексей (82')
Косаревский Пётр•Гудков Ян•Молодцов Артём• 34'Евдокимов Андрей•Абазов Астемир•Сасин Дмитрий67' (Морозов Владислав (67') •Бабаев Владлен•Мальцев Михаил67' (Югалдин Дмитрий (67') •Казанцев Данил58' (Сериков Илья (58') •Козловский Никита•Ежков Данила 81'90' (Маньков Никита (90')
05 августа.
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