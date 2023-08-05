«Тюмень» разгромила «Ленинградец»

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Ленинградца». Команды успешно начали новый сезон, но сегодня борьбы не получилось. Хозяева выиграли первый тайм благодаря меткому удару Никиты Печенкина. Сразу после перерыва Руслан Байтуков удвоил перевес, а Иван Маркелов с пенальти и Александр Бем поставили точку - 4:0.

«Тюмень» с 9 очками в активе делит первое место с «Акроном». Соперник потерпел первое поражение и занимает восьмую позицию.