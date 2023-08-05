«Тюмень» разгромила «Ленинградец»

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Ленинградца». Команды успешно начали новый сезон, но сегодня борьбы не получилось. Хозяева выиграли первый тайм благодаря меткому удару Никиты Печенкина. Сразу после перерыва Руслан Байтуков удвоил перевес, а Иван Маркелов с пенальти и Александр Бем поставили точку - 4:0.
«Тюмень» с 9 очками в активе делит первое место с «Акроном». Соперник потерпел первое поражение и занимает восьмую позицию.
Протокол игры
|(1:0) Печенкин Никита26'
|(2:0) Байтуков Руслан49'
|(3:0) Маркелов Иван78'
|(4:0) Бем Александр90'
Любаков Егор•Бем Александр•Синяк Антон87' (Мырзаков Кирилл (87') •Печенкин Никита•Байтуков Руслан•Шитов Виталий•Чуканов Андреа46' (Татаринов Евгений (46') •Самойлов Денис•Болотов Евгений73' (Балахонцев Никита (73') •Маркелов Иван81' (Кобялко Антон (81') •Порохов Илья73' (Петров Михаил (73')
Карабашев Никита•Костин Сергей•Беляев Максим•Яковлев Андрей54' (Левин Максим (54') •Каптилов Валерий•Хитяев Андрей•Шепелев Владислав69' (Бачинский Максим (69') •Розманов Никита54' (Сиротов Владислав (54') •Жиронкин Виталий69' (Горулёв Виталий (69') •Суханов Эдуард•Маркин Михаил 41'
05 августа.
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