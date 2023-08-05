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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» разгромила «Ленинградец»

05 Августа 2023 • 19:20 Комментировать
Тюмень
4:0
Ленинградец
окончен

В четвёртом туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Ленинградца». Команды успешно начали новый сезон, но сегодня борьбы не получилось. Хозяева выиграли первый тайм благодаря меткому удару Никиты Печенкина. Сразу после перерыва Руслан Байтуков удвоил перевес, а Иван Маркелов с пенальти и Александр Бем поставили точку - 4:0.

«Тюмень» с 9 очками в активе делит первое место с «Акроном». Соперник потерпел первое поражение и занимает восьмую позицию.

Протокол игры  
Тюмень4:0Ленинградец
(1:0) Печенкин Никита26'  
(2:0) Байтуков Руслан49'  
(3:0) Маркелов Иван78'  
(4:0) Бем Александр90'  
Любаков ЕгорБем АлександрСиняк Антон 87' (Мырзаков Кирилл ( 87') Печенкин НикитаБайтуков РусланШитов ВиталийЧуканов Андреа 46' (Татаринов Евгений ( 46') Самойлов ДенисБолотов Евгений 73' (Балахонцев Никита ( 73') Маркелов Иван 81' (Кобялко Антон ( 81') Порохов Илья 73' (Петров Михаил ( 73')
Запасные: Шадрин ПавелМилютин ВадимДружинин ИгорьГубочкин АлексейСавин Андрей
Карабашев НикитаКостин СергейБеляев МаксимЯковлев Андрей 54' (Левин Максим ( 54') Каптилов ВалерийХитяев АндрейШепелев Владислав 69' (Бачинский Максим ( 69') Розманов Никита 54' (Сиротов Владислав ( 54') Жиронкин Виталий 69' (Горулёв Виталий ( 69') Суханов ЭдуардМаркин Михаил  41'
Запасные: Кудрявцев РоманМикушин ВладиславНиколаев СергейКазаков РусланСмирнов Егор
05 августа.

 

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Тюмень Ленинградец
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