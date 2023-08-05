Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Химки» победили в Ярославле

05 Августа 2023 • 18:08 Комментировать
Шинник
1:2
Химки
окончен

Набравшие по три очка в стартовых трёх турах «Шинник» и «Химки» встретились в Мелбет-Первой лиге. На 20-й минуте Олег Исаенко простреливал вдоль ворот хозяев, и мяч от защитника срикошетил в сетку. В ответ Дмитрий Самойлов прострелил к воротам «Химок», и Илья Рубцов здорово подставил ногу - 1:1. Победный гол подмосковная команда забила на 45-й минуте со штрафного, верховая подача, и Захар Волков в падении головой отправил мяч в сетку. Второй тайм был боевым и сухим.

Победа позволила «Химкам» делить четвертое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Шинник1:2Химки
  20'Исаенко Олег (0:1)
(1:1) Рубцов Илья31'  
  45'Волков Захар (1:2)
Довбня АлександрКотин НикитаШадринцев ДмитрийСамойлов ДмитрийСоколов ИгорьГащенков Михаил  44' 59' (Кузнецов Павел ( 59') Зинков Вячеслав 46' (Малыхин Дмитрий ( 46') Самсонов Артём Сергеевич 78' (Низамутдинов Эльдар ( 78') Малахов АртёмЕмельянов Роман 32' (Гузь Дмитрий ( 32') Рубцов Илья
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманСтешин ЕвгенийБеляев СергейПрокуроров АрсенийТерехов Антон
Обухов ИгорьВаратынов СергейИсаенко ОлегСтепанов Данил  58' 64' (Панченко Кирилл ( 64') Голубович ПетарВолков ЗахарНетфуллин РавильКорян Аршак 46' (Берковский Илья ( 46') Кулишев Артём 82' (Садыгов Илья ( 82') Магомедов Бутта 64' (Хосонов Хетаг ( 64') Руденко Александр Александрович 64' (Мохаммад Амир ( 64')
Запасные: Мелентиевич СтефанЯковлев Владислав ГеннадьевичМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоСкворцов ЛевАветисян ПетросКасимов Тимур
05 августа.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Химки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шинник Шинник
Химки Химки
1
2
Видео
74 мин
Тюмень Тюмень
Ленинградец Ленинградец
2
0
Видео
29 мин
Торпедо Москва Торпедо Москва
Сокол Сокол
0
0
Видео
06.08.23 в 16:00
Акрон Акрон
Алания Алания
2.30 3.50 3.00
Видео
06.08.23 в 18:00
Нефтехимик Нефтехимик
Черноморец Нв Черноморец Нв
Видео
06.08.23 в 18:00
Родина Москва Родина Москва
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Видео
06.08.23 в 18:30
ФК Кубань ФК Кубань
Волгарь Волгарь
Видео
06.08.23 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
КАМАЗ КАМАЗ
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Ярославле
04 Августа
15:58 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» Савицкий перешёл в «Родину» на правах аренды
10:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях у «Родины»
03 Августа
22:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко: «Клотет искренне любит футбол, у него горят глаза»
20:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» арендовал голкипера «Родины»
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Губерниев призвал Григоряна извиниться перед журналисткой 1
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» отдала Гогричиани в аренду «Волгарю» официально
17:21 · Россия. Премьер-лига
Сибайя: «Бердыев не чувствует себя на 70 лет»
16:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Григорян оскорбил журналистку
16:13 · Россия. Премьер-лига
«Кубань» арендовала полузащитника «Рубина» Фаттахова
10:26 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Не планировал оставаться в «Шиннике», поэтому ушёл досрочно»
02 Августа
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев рассказал о турнирных задачах «Сокола»
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кутепов сравнил Талалаева и Клотета
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клуб из Сибири стал лидером посещаемости в третьем туре Мелбет-Первой лиги
18:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Туфан Садыгов: «Рано давать оценку работе Талалаева»
Все новости
Рекомендуем