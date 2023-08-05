«Химки» победили в Ярославле

Набравшие по три очка в стартовых трёх турах «Шинник» и «Химки» встретились в Мелбет-Первой лиге. На 20-й минуте Олег Исаенко простреливал вдоль ворот хозяев, и мяч от защитника срикошетил в сетку. В ответ Дмитрий Самойлов прострелил к воротам «Химок», и Илья Рубцов здорово подставил ногу - 1:1. Победный гол подмосковная команда забила на 45-й минуте со штрафного, верховая подача, и Захар Волков в падении головой отправил мяч в сетку. Второй тайм был боевым и сухим.
Победа позволила «Химкам» делить четвертое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|20'Исаенко Олег (0:1)
|(1:1) Рубцов Илья31'
|45'Волков Захар (1:2)
Довбня Александр•Котин Никита•Шадринцев Дмитрий•Самойлов Дмитрий•Соколов Игорь•Гащенков Михаил 44'59' (Кузнецов Павел (59') •Зинков Вячеслав46' (Малыхин Дмитрий (46') •Самсонов Артём Сергеевич78' (Низамутдинов Эльдар (78') •Малахов Артём•Емельянов Роман32' (Гузь Дмитрий (32') •Рубцов Илья
Обухов Игорь•Варатынов Сергей•Исаенко Олег•Степанов Данил 58'64' (Панченко Кирилл (64') •Голубович Петар•Волков Захар•Нетфуллин Равиль•Корян Аршак46' (Берковский Илья (46') •Кулишев Артём82' (Садыгов Илья (82') •Магомедов Бутта64' (Хосонов Хетаг (64') •Руденко Александр Александрович64' (Мохаммад Амир (64')
05 августа.
Бан пользователя