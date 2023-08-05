«Химки» победили в Ярославле

Набравшие по три очка в стартовых трёх турах «Шинник» и «Химки» встретились в Мелбет-Первой лиге. На 20-й минуте Олег Исаенко простреливал вдоль ворот хозяев, и мяч от защитника срикошетил в сетку. В ответ Дмитрий Самойлов прострелил к воротам «Химок», и Илья Рубцов здорово подставил ногу - 1:1. Победный гол подмосковная команда забила на 45-й минуте со штрафного, верховая подача, и Захар Волков в падении головой отправил мяч в сетку. Второй тайм был боевым и сухим.

Победа позволила «Химкам» делить четвертое место, соперник - 11-й.