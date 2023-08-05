Глава пресс-службы «Кубани» Клим Нигматуллин в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, работает ли главный тренер Александр Григорян в клубе.

«Работает ли Григорян в команде? Конечно, он работает.

Были ли к тренеру применены санкции к тренеру после его скандального интервью? Давайте оставим это без комментариев», — сказал Нигматуллин.

Напомним, ранее Григорян нагрубил журналистке, назвав её маленькой глупой девочкой, после этого тренер бросил трубку.