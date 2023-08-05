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В «Кубани» сообщили о статусе Григоряна после скандального интервью эксклюзив

05 Августа 2023 • 14:05 Комментировать

Глава пресс-службы «Кубани» Клим Нигматуллин в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, работает ли главный тренер Александр Григорян в клубе.

«Работает ли Григорян в команде? Конечно, он работает.

Были ли к тренеру применены санкции к тренеру после его скандального интервью? Давайте оставим это без комментариев», — сказал Нигматуллин.  

Напомним, ранее Григорян нагрубил журналистке, назвав её маленькой глупой девочкой, после этого тренер бросил трубку.


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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Фнл Александр Григорян
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