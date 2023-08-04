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Мелбет-Первая лига

В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях у «Родины»

04 Августа 2023 • 10:46 Комментировать
Родина Москва
...
СКА-Хабаровск
06.08 18:00

В воскресенье хабаровский СКА проведёт четвёртый матч в Мелбет-Первой лиге. В Москве его ждёт встреча с «Родиной» на арене спартаковской академии футбола.

Дальневосточники набрали шесть очков в стартовых матчах сезона, у соперника пять баллов после победы над «Соколом» (4:0) и ничьих с «Черноморцем» (0:0) и «Ленинградцем» (1:1).

Команды дважды встречались между собой, СКА победил в Казани (2:1), в столице была сильнее «Родина» (2:0).

Воскресный матч начнется в 18:00 и будет показан на «Матч ТВ», «VK Видео» и «Кинопоиске». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск Родина Москва
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РОДИНА МОСКВА СКА-ХАБАРОВСК
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