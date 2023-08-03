Лебеденко: «Клотет искренне любит футбол, у него горят глаза»

Ветеран столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко охарактеризовал главного тренера своей команды – испанца Жозепа Клотета. Текущий сезон стал для Клотета первым полноценным у руля «автозаводцев», клуб выступает в Мелбет-Первой лиге.

«Это эмоциональный, требовательный человек, который искренне любит футбол. Я вижу, как у него горят глаза. Максимально заряженный, словно сам на поле выходит», - говорит Лебеденко «Матч ТВ».

Нападающий добавил, что перед игрой Клотет проводит для игроков команды эмоциональные установки на матч, они дают футболистам дополнительный заряд и эмоции.

«Мотиватор из него хороший», - заключил Лебеденко.

На данный момент «Торпедо» идёт на втором месте в Мелбет-Первой лиге, позади – три тура первенства, у клуба семь очков.