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Мелбет-Первая лига

Лебеденко: «Клотет искренне любит футбол, у него горят глаза»

03 Августа 2023 • 22:27 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сокол
05.08 18:00

Ветеран столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко охарактеризовал главного тренера своей команды – испанца Жозепа Клотета. Текущий сезон стал для Клотета первым полноценным у руля «автозаводцев», клуб выступает в Мелбет-Первой лиге.

«Это эмоциональный, требовательный человек, который искренне любит футбол. Я вижу, как у него горят глаза. Максимально заряженный, словно сам на поле выходит», - говорит Лебеденко «Матч ТВ».

Нападающий добавил, что перед игрой Клотет проводит для игроков команды эмоциональные установки на матч, они дают футболистам дополнительный заряд и эмоции.

«Мотиватор из него хороший», - заключил Лебеденко.

На данный момент «Торпедо» идёт на втором месте в Мелбет-Первой лиге, позади – три тура первенства, у клуба семь очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко Жозеп Клотет
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