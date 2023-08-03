«Акрон» арендовал голкипера «Родины»

Лидер Мелбет-Первой лиги, тольяттинский «Акрон» арендовал 22-летнего голкипера «Родины» Дэвида Сангаре. Об этом клуб сообщает в своих соцсетях.

Молодой футболист будет защищать цвета тольяттинской команды до конца сезона 2023/24. Отмечается, что арендное соглашение между клубами предусматривает право выкупа игрока.

Сангаре родился в столице Мали, городе Бамако, однако футболом на профессиональном уровне начал заниматься в России. Сначала в академии волгоградского «Ротора», после – столичного «Динамо». В «Родину» из дубля «Динамо» перебрался прошлым летом.

«Акрон» после трёх туров Мелбет-Первой лиги идёт на первом месте в турнире с девятью баллами.