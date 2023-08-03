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Мелбет-Первая лига

​Губерниев призвал Григоряна извиниться перед журналисткой

03 Августа 2023 • 20:03 Комментировать

Наставник «Кубани» Александр Григорян оскорбил журналистку после вопроса о том, не боится ли он увольнения после трёх поражений на старте сезона Мелбет-Первой лиги. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев сделал несколько публикаций в «Телеграме», в которых призвал Григоряна принести извинения.

«Саша, ну что за сексизм? Извинитесь перед девушкой, не разочаровывайте меня», - написал Губерниев в числе прочего.

«А что там «Кубань»? Григоряна ещё не выгнала?» - добавил Губерниев позже.

В завершении Губерниев призвал любить и уважать девушек.

Отметим, что «Кубань» проведёт ближайший матч второго по рангу дивизиона 6 августа – против «Волгаря».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян Дмитрий Губерниев
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