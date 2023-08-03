​Григорян оскорбил журналистку

«Кубань» плохо начала выступления в новом сезоне Мелбет-Первой лиги. Команда Александра Григоряна не набрала ни одного очка в матчах против «Енисея» (1:2), «КАМАЗа» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (0:2).

Григорян не стал отвечать на вопрос о том, боится ли он увольнения. Более того, рулевой «Кубани» ещё и оскорбил журналистку, которая задала этот вопрос.

«Ещё раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» - сказал Григорян журналистке «Спорта День за Днём», после чего повесил трубку.

Ближайший матч «Кубань» проведёт в воскресенье, 6 августа, - против «Волгаря» на своём поле.