Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Бояринцев рассказал о турнирных задачах «Сокола»

02 Августа 2023 • 22:35 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сокол
05.08 18:00

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил старт его команды в Мелбет-Первой лиге и рассказал о задачах команды.

«Как для дебютантов у нас задача — сделать боеспособную команду, закрепиться на хороших позициях к зимнему перерыву. Дальше будет видно. Рад, что после провала на старте переломили ситуацию», - рассуждает Бояринцев в интервью «Матч ТВ».

Кстати, в следующем туре «Сокол» ожидает нелёгкий выезд в Москву на игру с местным «Торпедо». Игра в рамках турнира запланирована на 5 августа, это суббота.

«Серьезная команда с приличным подбором игроков нас ждёт, но готовимся к игре в обычном режиме», - добавил Бояринцев.

«Сокол» после трёх туров Мелбет-Первой лиги идёт на шестом месте с шестью набранными очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА СОКОЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
02 Августа
22:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев рассказал о турнирных задачах «Сокола»
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кутепов сравнил Талалаева и Клотета
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клуб из Сибири стал лидером посещаемости в третьем туре Мелбет-Первой лиги
18:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Туфан Садыгов: «Рано давать оценку работе Талалаева»
17:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Инвестор «Химок»: «Проблемы клуба на старте сезона были ожидаемы»
17:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кириченко рассказал, почему не вошёл в штаб Бердыева в махачкалинском «Динамо»
11:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Инвестор «Химок» опроверг смену генерального директора
09:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сугробов - лучший игрок «СКА-Хабаровска» в июле
01 Августа
20:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Балтики» Латышонок: «Большой разницы между РПЛ и Мелбет-Первой лигой нет» 1
10:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кутовой перешёл в «СКА-Хабаровск» официально
10:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА выбирает лучшего игрока июля
09:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бородин — о Клотете: «Никто не запрещает нам улыбаться, иногда разрешают даже дышать»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Бородин: «Понимал, что в «Краснодаре» на меня не рассчитывают, поэтому хотел полноценный трансфер»
31 Июля
21:01 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Краснодара» Бородин рассказал, чему удивился в Израиле
Все новости
Рекомендуем