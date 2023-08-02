Бояринцев рассказал о турнирных задачах «Сокола»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил старт его команды в Мелбет-Первой лиге и рассказал о задачах команды.

«Как для дебютантов у нас задача — сделать боеспособную команду, закрепиться на хороших позициях к зимнему перерыву. Дальше будет видно. Рад, что после провала на старте переломили ситуацию», - рассуждает Бояринцев в интервью «Матч ТВ».

Кстати, в следующем туре «Сокол» ожидает нелёгкий выезд в Москву на игру с местным «Торпедо». Игра в рамках турнира запланирована на 5 августа, это суббота.

«Серьезная команда с приличным подбором игроков нас ждёт, но готовимся к игре в обычном режиме», - добавил Бояринцев.

«Сокол» после трёх туров Мелбет-Первой лиги идёт на шестом месте с шестью набранными очками.