Кутепов сравнил Талалаева и Клотета

Бывший защитник столичного «Торпедо» Илья Кутепов сравнил двух тренеров его бывшего клуба – Андрея Талалаева и Жозепа Клотета. Специалисты, напомним, сменили друг друга на посту наставника «автозаводцев» в минувшем марте.

«Это два абсолютно разных человека и с разным стилем работы. Андрей Викторович жесткий и очень требовательный. Клотет тоже может быть взрывным, но скромнее и тише себя вёл», - делится футболист с «РБ Спорт».

Клотет, напомним, возглавляет «Торпедо» в Мелбет-Первой лиге, а Талалаев в конце апреля руководит «Химками», которые являются конкурентами москвичей по турниру.