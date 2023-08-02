Клуб из Сибири стал лидером посещаемости в третьем туре Мелбет-Первой лиги

ФК «Тюмень» стал лидером по посещаемости в минувшем, третьем туре сезона Мелбет-Первой лиги. Игру новичка турнира против красноярского «Енисея» посетили 5,5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба лиги.

На втором месте идёт матч махачкалинского «Динамо» и «Кубани» (4,1 тыс. зрителей). Замыкает тройку лидеров игра столичного «Торпедо» и новороссийского «Черноморца» (4 тыс.)

Напомним, что «Тюмень» впервые за четыре года выступает во втором по силе дивизионе России.

Свои матчи сибирский клуб проводит на стадионе «Геолог», что находится в центре этого исторического города. Вмещает арена чуть более 13 тыс. зрителей.