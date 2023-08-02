Туфан Садыгов: «Рано давать оценку работе Талалаева»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что у действующего тренера клуба Андрея Талалаева есть кредит доверия, а неудачи на старте сезона не показывают его тренерский уровень.
«Пока рановато, думаю, давать оценку его работе – он в клубе всего три месяца провёл. Команда ещё догонит лидеров, и я в этом уверен», - цитирует Садыгова «РБ Спорт».Ранее Садыгов прокомментировал неудачный старт подмосковного клуба в новом сезоне Мелбет-Первой лиги и нашёл этому своё объяснение. Напомним, что после трёх прошедших туров «Химки» идут в большой группе команд, что разместились с 10 по 15 места с тремя очками в активе.
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