Туфан Садыгов: «Рано давать оценку работе Талалаева»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что у действующего тренера клуба Андрея Талалаева есть кредит доверия, а неудачи на старте сезона не показывают его тренерский уровень.

«Пока рановато, думаю, давать оценку его работе – он в клубе всего три месяца провёл. Команда ещё догонит лидеров, и я в этом уверен», - цитирует Садыгова «РБ Спорт».