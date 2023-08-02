Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Туфан Садыгов: «Рано давать оценку работе Талалаева»

02 Августа 2023 • 18:16 Комментировать
Шинник
...
Химки
05.08 16:00

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что у действующего тренера клуба Андрея Талалаева есть кредит доверия, а неудачи на старте сезона не показывают его тренерский уровень.

«Пока рановато, думаю, давать оценку его работе – он в клубе всего три месяца провёл. Команда ещё догонит лидеров, и я в этом уверен», - цитирует Садыгова «РБ Спорт».

Ранее Садыгов прокомментировал неудачный старт подмосковного клуба в новом сезоне Мелбет-Первой лиги и нашёл этому своё объяснение. Напомним, что после трёх прошедших туров «Химки» идут в большой группе команд, что разместились с 10 по 15 места с тремя очками в активе.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Туфан Садыгов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШИННИК ХИМКИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
18:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Туфан Садыгов: «Рано давать оценку работе Талалаева»
17:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Инвестор «Химок»: «Проблемы клуба на старте сезона были ожидаемы»
17:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кириченко рассказал, почему не вошёл в штаб Бердыева в махачкалинском «Динамо»
11:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Инвестор «Химок» опроверг смену генерального директора
09:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сугробов - лучший игрок «СКА-Хабаровска» в июле
01 Августа
20:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Балтики» Латышонок: «Большой разницы между РПЛ и Мелбет-Первой лигой нет» 1
10:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кутовой перешёл в «СКА-Хабаровск» официально
10:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА выбирает лучшего игрока июля
09:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бородин — о Клотете: «Никто не запрещает нам улыбаться, иногда разрешают даже дышать»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Бородин: «Понимал, что в «Краснодаре» на меня не рассчитывают, поэтому хотел полноценный трансфер»
31 Июля
21:01 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Краснодара» Бородин рассказал, чему удивился в Израиле
20:39 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» может подписать форварда «Краснодара»
19:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» подтвердили аренду Гбане в Португалию официально
19:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» поднялась в первую тройку Мелбет-Первой лиги 2
Все новости
Рекомендуем