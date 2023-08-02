Инвестор «Химок»: «Проблемы клуба на старте сезона были ожидаемы»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов заявил, что проблемы клуба на старте сезона в Мелбет-Первой лиге были ожидаемыми, так как этим летом в команду пришло много новых футболистов.

«Проблемы ожидаемы – у клуба 25 футболистов, из них 17 новых – им надо сыграться, плюс в первой игре клуб не мог всех заявить», - цитирует Садыгова «РБ Спорт».

Напомним, за три тура лиги «Химки» потерпели два поражения (от «Тюмени» и «Торпедо») и одержали лишь одну победу в рамках третьего тура – над нижнекамским «Нефтехимиком».

«Поражение от «Торпедо» было логичным, у соперника состав был сыгранным, это сильная команда», - добавил Садыгов.