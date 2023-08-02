Кириченко рассказал, почему не вошёл в штаб Бердыева в махачкалинском «Динамо»

Бывший российский форвард, а ныне тренер Дмитрий Кириченко рассказал, почему не вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо». Напомним, что Кириченко и Бердыев ранее неоднократно работали вместе.

«Мы разговаривали с Бердыевым на эту тему, но пока мне хочется поработать отдельно, самому. Скажу так: я возобновляю самостоятельную тренерскую карьеру и жду предложений», - делится Кириченко со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Бердыев возглавляет «Динамо» с нового сезона. При нём махачкалинцы уже одержали одну победу, клуб занимает после трёх туров Мелбет-Первой лиги девятое место в турнирной таблице.