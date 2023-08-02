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Мелбет-Первая лига

Кириченко рассказал, почему не вошёл в штаб Бердыева в махачкалинском «Динамо»

02 Августа 2023 • 17:20 Комментировать
Динамо Махачкала
...
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06.08 19:00

Бывший российский форвард, а ныне тренер Дмитрий Кириченко рассказал, почему не вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо». Напомним, что Кириченко и Бердыев ранее неоднократно работали вместе.

«Мы разговаривали с Бердыевым на эту тему, но пока мне хочется поработать отдельно, самому. Скажу так: я возобновляю самостоятельную тренерскую карьеру и жду предложений», - делится Кириченко со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Бердыев возглавляет «Динамо» с нового сезона. При нём махачкалинцы уже одержали одну победу, клуб занимает после трёх туров Мелбет-Первой лиги девятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Дмитрий Кириченко Динамо Махачкала
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