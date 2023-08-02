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Мелбет-Первая лига

Инвестор «Химок» опроверг смену генерального директора

02 Августа 2023 • 11:41 Комментировать
Шинник
...
Химки
05.08 16:00

Бизнесмен Туфан Садыгов, являющийся инвестором подмосковных «Химок», опроверг информацию о смене генерального директора клуба.

«У меня нет такой информации. Ваши коллеги снова дали какой-то фейк», — заявил бизнесмен, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Ранее появилась информация об уходе Николая Оленева из клуба.

Напомним, что «Химки» начали розыгрыш Мелбет-Первой лиги с одной победы в трёх матчах. После поражений от «Тюмени» и «Торпедо» подопечные Андрея Талалаева взяли верх во встрече с «Нефтехимиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Туфан Садыгов
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