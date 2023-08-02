Сугробов - лучший игрок «СКА-Хабаровска» в июле

Завершилось голосование за лучшего футболиста «СКА-Хабаровска» на старте сезона. Болельщики дальневосточной команды поставили на первое место голкипера Владимира Сугробова, который дважды отстоял на ноль в первых турах и помог партнерам обыграть «Шинник» и «Тюмень» со счетом 2:0.

Вторым в июле стал полузащитник Дмитрий Бегун, который полностью провел все три матча команды. Еще один хавбек Кирилл Никитин занял третье место в опросах «армейских» болельщиков в социальных сетях.

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