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Сугробов - лучший игрок «СКА-Хабаровска» в июле

02 Августа 2023 • 09:44 Комментировать
Родина Москва
...
СКА-Хабаровск
06.08 18:00

Завершилось голосование за лучшего футболиста «СКА-Хабаровска» на старте сезона. Болельщики дальневосточной команды поставили на первое место голкипера Владимира Сугробова, который дважды отстоял на ноль в первых турах и помог партнерам обыграть «Шинник» и «Тюмень» со счетом 2:0.

Вторым в июле стал полузащитник Дмитрий Бегун, который полностью провел все три матча команды. Еще один хавбек Кирилл Никитин занял третье место в опросах «армейских» болельщиков в социальных сетях.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Владимир Сугробов
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