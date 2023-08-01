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Мелбет-Первая лига

Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»

01 Августа 2023 • 20:22 Комментировать

Бывший игрок «Ростова» Иван Новосельцев поделился комментарием о результатах «Акрона» в новом сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Акрон» обладает стержнем, который ему помогает играть с командами РПЛ, проходить их в Кубке России. Тенденция прошлого сезона сохраняется. Они очень уверенно смотрятся, мандража нет», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что если команда не будет усиливать состав, то ее прогресс может остановиться.

Стоит отметить, что «Акрон» выиграл все три стартовых матча в новом сезоне Мелбет-Первой лиги и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Новосельцев Акрон
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