Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»

Бывший игрок «Ростова» Иван Новосельцев поделился комментарием о результатах «Акрона» в новом сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Акрон» обладает стержнем, который ему помогает играть с командами РПЛ, проходить их в Кубке России. Тенденция прошлого сезона сохраняется. Они очень уверенно смотрятся, мандража нет», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что если команда не будет усиливать состав, то ее прогресс может остановиться.

Стоит отметить, что «Акрон» выиграл все три стартовых матча в новом сезоне Мелбет-Первой лиги и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата.