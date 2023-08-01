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Мелбет-Первая лига

Кутовой перешёл в «СКА-Хабаровск» официально

01 Августа 2023 • 10:36 Комментировать
Родина Москва
...
СКА-Хабаровск
06.08 18:00

Нападающий Максим Кутовой стал игроком «СКА-Хабаровска». Об этом дальневосточный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с его новым клубом рассчитан на три года.

«Добро пожаловать в Хабаровск, Макс!» — говорится в сообщении клуба.

Кутовой является воспитанником «Краснодара», за первую команду которого он успел провести в общей сложности 11 матчей и забить один гол. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 250 тысяч евро.

После трёх туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч дальневосточный клуб проведёт 6 августа против «Родины».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Максим Кутовой
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