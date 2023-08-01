Хабаровский СКА выбирает лучшего игрока июля

В июле стартовал новый сезон Мелбет-Первой лиги. Хабаровский СКА начал с двух побед над «Шинником» и «Тюменью» (по 2:0), а также уступил «Соколу» (0:1). Команда идёт на четвёртом месте после «Акрона», «Торпедо» и «Алании».

Официальный сайт клуба предлагает болельщикам проголосовать за лучшего футболиста июля. Среди претендентов полузащитник Кирилл Никитин (256 минут), полузащитник Илья Петров (233 минуты), вратарь Владимир Сугробов (270 минут, 1 пропущенный гол), защитник Олег Кожемякин (270 минут, 1 забитый гол) и полузащитник Дмитрий Бегун (270 минут).

Проголосовать можно в VK и Telegram. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».