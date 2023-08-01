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Мелбет-Первая лига

Бородин — о Клотете: «Никто не запрещает нам улыбаться, иногда разрешают даже дышать»

01 Августа 2023 • 09:52 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сокол
05.08 16:00

Защитник «Торпедо» Сергей Бородин поделился мнением о главном тренере команды Жозепе Клотете.

Напомним, по ходу прошлого сезона появлялась информация о том, что испанский специалист отправил защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва в резервную команду за улыбки во время тренировки.

Бородин признался, что ему сложно комментировать ту ситуацию, так как она произошла до его прихода в клуб. Футболист назвал Клотета хорошим специалистом, который имеет правильное отношение к делу и к своим игрокам.

«Никто не запрещает нам улыбаться. Иногда разрешают даже дышать. Пеп — хороший специалист. Мне нравится его отношение к делу и игрокам», — приводит слова Бородина Sport24.

Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта текущего года. После трёх туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сергей Бородин Жозеп Клотет
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