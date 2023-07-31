Подмосковные «Химки» подтверждают, что 22-летний полузащитник Роман Мори Гбане продолжит карьеру в клубе португальской Примейры «Жил Висенте». Арендное соглашение между клубами по игроку рассчитано на один сезон, включена опция выкупа футболиста.

«В активе полузащитника 22 матча в составе «Химок». Желаем Роме удачи и успехов в новой команде», - пишет пресс-служба «красно-чёрных».

Напомним, что в минувшие выходные «Химки» одержали первую победу в сезоне Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» - 1:0.

Новый клуб Гбане занял по итогам минувшего сезона в чемпионате Португалии 13-е место, набрав 37 очков.