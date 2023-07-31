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Мелбет-Первая лига

«Химки» подтвердили аренду Гбане в Португалию официально

31 Июля 2023 • 19:34 Комментировать
Шинник
...
Химки
05.08 16:00

Подмосковные «Химки» подтверждают, что 22-летний полузащитник Роман Мори Гбане продолжит карьеру в клубе португальской Примейры «Жил Висенте». Арендное соглашение между клубами по игроку рассчитано на один сезон, включена опция выкупа футболиста.

«В активе полузащитника 22 матча в составе «Химок». Желаем Роме удачи и успехов в новой команде», - пишет пресс-служба «красно-чёрных».

Напомним, что в минувшие выходные «Химки» одержали первую победу в сезоне Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» - 1:0.

Новый клуб Гбане занял по итогам минувшего сезона в чемпионате Португалии 13-е место, набрав 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жил Висенте Роман Мори Гбане трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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