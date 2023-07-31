«Алания» поднялась в первую тройку Мелбет-Первой лиги

В понедельник вечером владикавказская «Алания» одержала вторую победу в рамках сезона Мелбет-Первой лиги-2023/24. В Грозном на «Ахмат Арене» номинальные хозяева обыграли КАМАЗ – 2:0. Голами в первом тайме отличились Алан Цараев и Ислам Машуков.

В турнире республиканский клуб пока идёт без поражений. В активе подопечных Олега Василенко после трёх туров две победы и одна ничья.

Напомним, что возглавляет турнирную таблицу первенства тольяттинский «Акрон» с девятью очками, вторую строчку «Алания» делит с московским «Торпедо» - у обоих клубов по семь баллов. КАМАЗ идёт на 14-м месте с тремя баллами.