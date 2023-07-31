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Мелбет-Первая лига

«Алания» поднялась в первую тройку Мелбет-Первой лиги

31 Июля 2023 • 19:27 Комментировать
Алания
2:0
КАМАЗ
окончен

В понедельник вечером владикавказская «Алания» одержала вторую победу в рамках сезона Мелбет-Первой лиги-2023/24. В Грозном на «Ахмат Арене» номинальные хозяева обыграли КАМАЗ – 2:0. Голами в первом тайме отличились Алан Цараев и Ислам Машуков.

В турнире республиканский клуб пока идёт без поражений. В активе подопечных Олега Василенко после трёх туров две победы и одна ничья.

Напомним, что возглавляет турнирную таблицу первенства тольяттинский «Акрон» с девятью очками, вторую строчку «Алания» делит с московским «Торпедо» - у обоих клубов по семь баллов. КАМАЗ идёт на 14-м месте с тремя баллами.

Протокол игры  
Алания2:0КАМАЗ
(1:0) Цараев Алан23'  
(2:0) Машуков Ислам33'  
Солдатенко РостиславБагаев АланШавлохов ДавидКачмазов СосланБутаев АллонЦаллагов Ибрагим 69' (Караев Давид ( 69') Тарба Заур 81' (Чочиев Алан ( 81') Цараев Алан  90'Царукян Валерий 86' (Засеев Азамат ( 86') Машуков Ислам 69' (Мельников Степан ( 69'  74') Гурциев Батраз 69' (Кобесов Давид ( 69')
Запасные: Хабалов АланДауров РусланСухорученко МихаилБакаев МихаилНорчаев ХусаинНатабашвили Георгий
Анисимов АртурГюрджан АртёмАюкин Руслан 59' (Фартуна Борис ( 59'  67') Почивалин Валерий 75' (Абрамов Артём ( 75') Мануйлов РоманПальцев ВалентинРодин Даниил 59' (Щербатюк Александр ( 59') Гаглоев АлександрГорелов ПавелБадртдинов Ильнур 59' (Таликин Дамир ( 59') Арустамян Артур 46' (Ермолаев Николай ( 46')
Запасные: Борисенко ГригорийВоробьев КириллРатников СавелийСмирнов Алексей Сергеевич
31 июля.

 

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