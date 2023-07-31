«Алания» поднялась в первую тройку Мелбет-Первой лиги

В понедельник вечером владикавказская «Алания» одержала вторую победу в рамках сезона Мелбет-Первой лиги-2023/24. В Грозном на «Ахмат Арене» номинальные хозяева обыграли КАМАЗ – 2:0. Голами в первом тайме отличились Алан Цараев и Ислам Машуков.
В турнире республиканский клуб пока идёт без поражений. В активе подопечных Олега Василенко после трёх туров две победы и одна ничья.
Напомним, что возглавляет турнирную таблицу первенства тольяттинский «Акрон» с девятью очками, вторую строчку «Алания» делит с московским «Торпедо» - у обоих клубов по семь баллов. КАМАЗ идёт на 14-м месте с тремя баллами.
Протокол игры
|(1:0) Цараев Алан23'
|(2:0) Машуков Ислам33'
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Шавлохов Давид•Качмазов Сослан•Бутаев Аллон•Цаллагов Ибрагим69' (Караев Давид (69') •Тарба Заур81' (Чочиев Алан (81') •Цараев Алан• 90'Царукян Валерий86' (Засеев Азамат (86') •Машуков Ислам69' (Мельников Степан (69') • 74'Гурциев Батраз69' (Кобесов Давид (69')
Анисимов Артур•Гюрджан Артём•Аюкин Руслан59' (Фартуна Борис (59') • 67'Почивалин Валерий75' (Абрамов Артём (75') •Мануйлов Роман•Пальцев Валентин•Родин Даниил59' (Щербатюк Александр (59') •Гаглоев Александр•Горелов Павел•Бадртдинов Ильнур59' (Таликин Дамир (59') •Арустамян Артур46' (Ермолаев Николай (46')
31 июля.
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