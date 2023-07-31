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Мелбет-Первая лига

40-летний Лебеденко допустил, что проводит последний сезон в карьере

31 Июля 2023 • 19:14 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сокол
05.08 16:00

40-летний ветеран атаки столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко предположил, что текущий сезон может стать последним в его профессиональной карьере.

«Допускаю, что это мой последний сезон в карьере. Не знаю, сколько еще буду играть. У меня каждый сезон как последний», - делится Лебеденко с ТАСС.

Напомним, что в конце прошлого сезона Лебеденко продлил контракт с «автозаводцами» ещё на год.

Ранее Лебеденко дал нашему сетевому изданию небольшое интервью, в котором высказался о РПЛ, а также старте сезона его клуба в Мелбет-Первой лиге.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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