40-летний Лебеденко допустил, что проводит последний сезон в карьере

40-летний ветеран атаки столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко предположил, что текущий сезон может стать последним в его профессиональной карьере.

«Допускаю, что это мой последний сезон в карьере. Не знаю, сколько еще буду играть. У меня каждый сезон как последний», - делится Лебеденко с ТАСС.

Напомним, что в конце прошлого сезона Лебеденко продлил контракт с «автозаводцами» ещё на год.