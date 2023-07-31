Ярослав Савин – о Йорди Рейне: «Превращается в настоящего москвича»

Президент московского «Торпедо» из Мелбет-Первой Лиги Ярослав Савин рассказал, как спустя полгода после перехода себя в команде чувствует перуанский легионер атаки Йорди Рейна.

«Ему нравится играть за «Торпедо», он чувствует себя своим и на глазах превращается в настоящего москвича», - делится Савин для «Матч ТВ».

Ранее Рейна сообщал, что хотел бы получить гражданство РФ.

«Клуб всегда готов сделать все от него зависящее для своих футболистов в рамках текущего законодательства», - ответил на это Савин.

Напомним, что в этом сезоне у Рейны уже набралось два забитых гола в трёх официальных матчах в футболке «Торпедо».

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