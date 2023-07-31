Нападающий «Торпедо» Рейна: «Мелбет-Первая лига — очень конкурентоспособный турнир с сильными командами»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна поделился мнением об уровне Мелбет-Первой лиги.

«Первая лига — очень конкурентоспособный турнир с сильными командами. Здесь тебе приходится бороться каждую встречу. Игра в России очень агрессивная, и мне нравится это», — цитирует Рейну «Матч ТВ».

Также перуанский футболист отметил, что готов конкурировать за звание лучшего бомбардира турнира.

Напомним, Рейна перешёл в «Торпедо» в феврале нынешнего года из «Шарлотта». В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл за «автозаводцев» три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.