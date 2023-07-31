Плиев: «Задача «Родины» - выйти в РПЛ напрямую»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев поведал о задачах, которые руководство поставило перед командой на сезон-2023/2024 в первом дивизионе.

«Руководители клуба провели трансферы, взяли хороших и опытных игроков. Сейчас у нас само собой стоит задача выйти в Премьер-Лигу. Желательно, конечно, напрямую», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

После трех проведенных туров Мелбет-Первой лиги «Родина» набрала пять баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий поединок московская команда проведет против «СКА-Хабаровска» на своем поле. Встреча состоится в столице 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.