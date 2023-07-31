Агент Голубовича: «По Петару было предложение, но оно не устроило «Химки»

Милан Дудич, агент защитника «Химок» Петара Голубовича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассчитывает на Голубовича и не планирует его отпускать. Сам защитник так же счастлив в своём нынешнем клубе.

«По Петару было предложение, но оно не устроило «Химки». Я ценю отношение к игроку Талалаева, ему нравится Петар, он видит его в своей системе. И Голубович готов остаться до конца своего контракта, хочет помочь команде вернуться в Премьер-лигу», — цитирует Дудича «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт 29-летнего серба с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Голубовича в 400 тысяч евро.

Голубович перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из норвежского клуба «Олесунн». В составе «красно-чёрных» защитник успел провести 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.