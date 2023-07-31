Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о трансферных планах дагестанской команды.

- Команда купит нападающего летом?

- Мы хотим приобрести нападающего, ведём работу в этом направлении, но те, кто нам интересен, недоступны в плане цены. Речь во многом идёт о заработной плате. Наши финансы не всегда соответствуют желаниями игроков, у спортсменов есть более интересные предложения от других клубов. Мы занимаемся этим вопросом, но я не могу сказать, что приобретения точно будут. Работа ведётся давно.

- Почему вы расстались с рядом игроков этим летом?

- Мы отпустили нескольких спортсменов из-за того, что они не соответствовали требованиям Первой лиги.

- В планах команды нет изменений? Конкретные задачи будут понятны ближе к зиме?

- Цель у нас одна - играть в Российской премьер-лиге. Локальные задачи связаны с улучшением качества игры. Чтобы играть лучше, надо правильно тренироваться. Для этого коллективом должен руководить квалифицированный тренер. Вот мы и пригласили Курбана Бекиевича.