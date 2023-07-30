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Лебеденко: «РПЛ мне сейчас не интересна, потому что больше нравится играть, а не смотреть» эксклюзив

30 Июля 2023 • 22:18 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
Черноморец Нв
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал причины вылета клуба в ФНЛ и высказался о конкуренции в команде.

- Как вам начало сезона?

- На четверку. Сегодня с «Черноморцем» мы провалили первый тайм. Как вчера сказал тренер «Динамо», надо хорошо играть не сорок пять минут, а девяносто.

- Следите за «Динамо» и его тренером?

- Нет. Даже матч «бело-голубых» с «Крыльями Советов» не смотрел. Просто прочитал эти слова, и они запомнились.

- Видели какие-то матчи второго тура РПЛ?

- Нет. РПЛ мне не интересна. Одно дело там играть, а другое – смотреть. Мне больше нравится играть.

- У вас в команде появились новички. Двое из них – Полоз и Гонгадзе – сильные футболисты и ваши конкуренты.

- Все ребята хорошие. А конкуренция всегда идет только на пользу. Со всеми игроками, в том числе молодыми, у клуба долгосрочные контракты. Это говорит о том, что команда работает на перспективу. Раньше «Торпедо» подписывало контракты на год, но и футболисты были постарше. Сейчас мы сильно омолодились, и в каждой линии есть конкуренция. Это хорошо. В такой среде и вырастают добротные футболисты.

- С таким составом «Торпедо» - главный претендент на выход в РПЛ?

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- У нас стоит такая задача. Все, что делается для команды, – это под выход в РПЛ. Никто этого не скрывает. Мы работаем в данном направлении.

- На трибуны вернулись активные фанаты, потому что в ФНЛ нет паспорта болельщика. Это ощущается?

- Конечно. Это нам помогает. В том году нам их не хватало. Все-таки сейчас игры больше похожи на футбол, шумно. А в прошлом году много матчей мы провели в тишине. Это не способствует хорошему настрою. Я не оправдываюсь, но футбол создан для болельщиков, когда шумно и весело, когда чувствуется атмосфера матча. Более приятно играть в такой обстановке: есть шумовой эффект. Это способствует более прогрессивной игре.

- Проанализировали для себя причины вылета из РПЛ?

- Да. Получен огромный опыт. Пусть он негативный, но это тоже опыт. Мне кажется, тут больше вопрос к менеджменту. Как ни крути, виноваты, конечно, футболисты. Чуть-чуть потрясло в том году, не хватило нам стабильности. Было много перестановок, много игроков, которые покупались под каждого тренера. Сейчас все сделано чуть по-другому. В случае выхода команды в РПЛ в руководстве будут смотреть на прошлый провальный сезон и постараются изменить ситуацию.

- Вы сказали, что футболисты в ответе за результат, но назвали много других причин неудачи в прошлом сезоне. Причем тогда игроки?

- Играют-то футболисты. Виноваты все, я же не называю фамилии. Все: и те, кто играл, и те, кто управлял, и те, кто был как-то причастен к команде «Торпедо». Все вместе разделяем эту вину.

- Но если игроки выкладывались на сто процентов, как они могут предъявлять себе претензии?

- Значит, надо было не на сто процентов выкладываться, а на сто пятьдесят.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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