Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о конкуренции в своем новым клубе, а также о том, какое впечатление произвел наставник «автозаводцев» Жозеп Клотет.

- Вы сегодня дебютировали за «Торпедо». Довольны своей игрой?

- Хотелось, конечно, добыть победу в матче с «Черноморцем», но одно очко тоже неплохой результат. Но я расстроился. Хотел помочь команде, имел шанс забить, но не получилось. Поэтому немного недоволен.

- Почему приняли предложение «Торпедо»? Чем вас заинтересовала эта команда?

- У меня были и другие варианты, но неоднозначные. «Торпедо» было наиболее конкретно. «Факел» тоже предлагал контракт, но я решил перейти в «Торпедо». Понятно, что «Факел» играет в РПЛ, но так получилось.

- С кем советовались перед переходом в «Торпедо»? Например, Полоз советовался с Бабуриным.

- Ни с кем. Но из ребят знаю Шлякова, Рязанцева, Самсонова. Я же здесь играл.

- В ФНЛ не нужен паспорт болельщика, и народу на трибунах «Лужников» прибавилось. Обратили на это внимание?

- Конечно.

- С Воронежем сложно сравнивать?

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- Ну почему? У «Торпедо» тоже хороший десант болельщиков. Они всегда поддерживали команду.

- Есть мнение, что с таким составом «Торпедо» должно без проблем вернуться в РПЛ. Что об этом думаете?

- Как все знают, ФНЛ – непредсказуемая лига, и она может удивлять. Поэтому у нас не должно быть шапкозакидательского настроения. Считаю, что здесь все команды примерно равны, и это одна из самых тяжелых лиг. Не нужно считать, что благодаря фамилиям мы сразу выйдем в РПЛ. Надо идти от матча к матчу.

- Какую-то голевую планку ставите перед собой на этот сезон?

- Матчей в ФНЛ много, но я не ставлю планку. Хочу забить столько, сколько будет нужно «Торпедо» для выхода в РПЛ. Буду стараться по максимуму, и не важно, забью или отдам голевой пас. Главное, чтобы «Торпедо» побеждало.

- Не были знакомы с Клотетом до прихода в «Торпедо»?

- Нет, мы только играли друг против друга в РПЛ. Но перед подписанием контракта мы встретились и поговорили. Он произвел хорошее впечатление.

- Надо полагать, он вам как-то пообещал место в составе, иначе вы бы не пошли.

- Никаких гарантий не было. Даже минимальных. Это живая конкуренция.

- И она серьезная: Полоз, Лебеденко.

- Еще и Шамкин со Стефановичем. Все они мастеровитые ребята. Будем только расти благодаря этой конкуренции.

- Следите за своим бывшим клубом из Воронежа?

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- Конечно. Все-таки это моя бывшая команда, к которой я тепло отношусь. Я провел хороший прошлый сезон в этом клубе, и воспоминания остались самые теплые. Мы оставили команду в РПЛ, а это дорогого стоит. Весь сезон вспоминаю с теплотой.

- Прошлый сезон в «Факеле» был лучшим в вашей карьере?

- Конечно. Играть на высшем уровне, в таком городе, с такими болельщиками здорово. Это огромная память.

Елена Григорьевская