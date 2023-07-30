«Динамо» Махачкала нанесло «Кубани» третье поражение в сезоне

«Динамо» Махачкала и «Кубань» в третьем туре Мелбет-Первой лиги боролись за первую победу в сезоне. В первом тайме было немного моментов, но в его конце Ражаб Магомедов убежал в отрыв и метко пробил с острого угла. На 72-й минуте в похожей ситуации Никита Глушков вырвался на оперативный простор и пробил под голкипером.
«Динамо» победило 2:0 и с четырьмя очками делит восьмое место, соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Магомедов Ражаб43'
|(2:0) Глушков Никита Сергеевич72'
Магомедов Тимур•Шумахов Идар• 77'Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир• 33'Храмцов Максим81' (Сандрачук Александр (81') •Кагермазов Сослан82' (Сундуков Темиркан (82') •Магомедов Ражаб76' (Сердеров Сердер (76') •Касинтура Эгаш•Глушков Никита Сергеевич76' (Абдуллахи Квари (76') •Лисакович Руслан•Юсупов Залимхан 36'
Нестеренко Юрий•Жилов Ислам•Темников Иван•Осипов Евгений•Таказов Сослан60' (Веденеев Максим (60') •Махатадзе Георгий•Кертанов Константин64' (Чуперка Валерий (64') •Мосейчук Илья64' (Кенфак Оливье (64') •Муталиев Аслан46' (Левин Гаррик (46') •Безденежных Игорь•Лаук Максим74' (Смирнов Александр (74')
Запасные: Мамтов Хасан•Терновский Дмитрий
30 июля.
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