«Динамо» Махачкала нанесло «Кубани» третье поражение в сезоне

«Динамо» Махачкала и «Кубань» в третьем туре Мелбет-Первой лиги боролись за первую победу в сезоне. В первом тайме было немного моментов, но в его конце Ражаб Магомедов убежал в отрыв и метко пробил с острого угла. На 72-й минуте в похожей ситуации Никита Глушков вырвался на оперативный простор и пробил под голкипером.

«Динамо» победило 2:0 и с четырьмя очками делит восьмое место, соперник замыкает таблицу.