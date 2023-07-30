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Мелбет-Первая лига

«Динамо» Махачкала нанесло «Кубани» третье поражение в сезоне

30 Июля 2023 • 21:05 Комментировать
Динамо Махачкала
2:0
ФК Кубань
окончен

«Динамо» Махачкала и «Кубань» в третьем туре Мелбет-Первой лиги боролись за первую победу в сезоне. В первом тайме было немного моментов, но в его конце Ражаб Магомедов убежал в отрыв и метко пробил с острого угла. На 72-й минуте в похожей ситуации Никита Глушков вырвался на оперативный простор и пробил под голкипером.

«Динамо» победило 2:0 и с четырьмя очками делит восьмое место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Динамо Махачкала2:0ФК Кубань
(1:0) Магомедов Ражаб43'  
(2:0) Глушков Никита Сергеевич72'  
Магомедов ТимурШумахов Идар  77'Алибеков МуталипКовачевич Владимир  33'Храмцов Максим 81' (Сандрачук Александр ( 81') Кагермазов Сослан 82' (Сундуков Темиркан ( 82') Магомедов Ражаб 76' (Сердеров Сердер ( 76') Касинтура ЭгашГлушков Никита Сергеевич 76' (Абдуллахи Квари ( 76') Лисакович РусланЮсупов Залимхан  36'
Запасные: Зайнудинов ЗайнудинАбдурагимов РамазанОсокин ДенисВолк ДавидИбрагимов Камиль
Нестеренко ЮрийЖилов ИсламТемников ИванОсипов ЕвгенийТаказов Сослан 60' (Веденеев Максим ( 60') Махатадзе ГеоргийКертанов Константин 64' (Чуперка Валерий ( 64') Мосейчук Илья 64' (Кенфак Оливье ( 64') Муталиев Аслан 46' (Левин Гаррик ( 46') Безденежных ИгорьЛаук Максим 74' (Смирнов Александр ( 74')
Запасные: Мамтов ХасанТерновский Дмитрий
30 июля.

 

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