«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли

Проигравшие два матча на старте сезона «Химки» в третьем туре Мелбет-Первой лиги гостили у «Нефтехимика». Уже на 30-й секунде Александр Руденко прорвался в штрафную и пробил в штангу. В середине первого тайма командам пришлось уйти с поля из-за града. В целом моментов было не так и много, а вот от нулей гости ушли незадолго до финального свистка. Хетаг Хосонов с пенальти пробил сильно и точно - 1:0. Первая победа для «Химок», соперники делят 11-е место, набрав по три очка.
Протокол игры
|87'Хосонов Хетаг (0:1)
Голубев Андрей•Котов Павел82' (Ситдиков Марат (82') •Бердников Алексей•Шоркин Максим•Герасимов Алексей•Денисов Роман• 85'Кокоев Давид•Галиулин Вагиз90' (Касаткин Никита (90') •Петров Максим Вячеславович82' (Джамилов Султан (82') •Базелюк Константин90' (Першин Матвей (90') •Котик Артём12' (Грузнов Илья (12')
Обухов Игорь•Волков Захар• 66'Мохаммад Амир64' (Степанов Данил (64') •Исаенко Олег 50'57' (Скворцов Лев (57') •Варатынов Сергей•Голубович Петар•Кулишев Артём•Нетфуллин Равиль•Корян Аршак57' (Архипов Артём (57') •Магомедов Бутта68' (Хосонов Хетаг (68') •Руденко Александр Александрович58' (Аветисян Петрос (58')
30 июля.
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