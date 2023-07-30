«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли

Проигравшие два матча на старте сезона «Химки» в третьем туре Мелбет-Первой лиги гостили у «Нефтехимика». Уже на 30-й секунде Александр Руденко прорвался в штрафную и пробил в штангу. В середине первого тайма командам пришлось уйти с поля из-за града. В целом моментов было не так и много, а вот от нулей гости ушли незадолго до финального свистка. Хетаг Хосонов с пенальти пробил сильно и точно - 1:0. Первая победа для «Химок», соперники делят 11-е место, набрав по три очка.