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Мелбет-Первая лига

«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли

30 Июля 2023 • 20:17 Комментировать
Нефтехимик
0:1
Химки
окончен

Проигравшие два матча на старте сезона «Химки» в третьем туре Мелбет-Первой лиги гостили у «Нефтехимика». Уже на 30-й секунде Александр Руденко прорвался в штрафную и пробил в штангу.  В середине первого тайма командам пришлось уйти с поля из-за града. В целом моментов было не так и много, а вот от нулей гости ушли незадолго до финального свистка. Хетаг Хосонов с пенальти пробил сильно и точно - 1:0. Первая победа для «Химок», соперники делят 11-е место, набрав по три очка.

Протокол игры  
Нефтехимик0:1Химки
  87'Хосонов Хетаг (0:1)
Голубев АндрейКотов Павел 82' (Ситдиков Марат ( 82') Бердников АлексейШоркин МаксимГерасимов АлексейДенисов Роман  85'Кокоев ДавидГалиулин Вагиз 90' (Касаткин Никита ( 90') Петров Максим Вячеславович 82' (Джамилов Султан ( 82') Базелюк Константин 90' (Першин Матвей ( 90') Котик Артём 12' (Грузнов Илья ( 12')
Запасные: Кахидзе АлександрСагуткин ДаниилКолмаков МаксимМарухин ВладимирЕщенко СергейЗорин БогданТалалай Денис
Обухов ИгорьВолков Захар  66'Мохаммад Амир 64' (Степанов Данил ( 64') Исаенко Олег  50' 57' (Скворцов Лев ( 57') Варатынов СергейГолубович ПетарКулишев АртёмНетфуллин РавильКорян Аршак 57' (Архипов Артём ( 57') Магомедов Бутта 68' (Хосонов Хетаг ( 68') Руденко Александр Александрович 58' (Аветисян Петрос ( 58')
Запасные: Берковский ИльяМелентиевич СтефанПанченко КириллМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоЛарин Алексей НиколаевичКасимов Тимур
30 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Нефтехимик
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