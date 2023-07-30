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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений

30 Июля 2023 • 20:07 Комментировать
Ленинградец
1:1
Родина Москва
окончен

Успешно стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Ленинградец» и «Родина» встретились в матче третьего тура. С левого края Виталий Жиронкин прорвался к воротам и пробил между ног голкиперу. Аналогично влетел мяч в сетку ворот хозяев в середине первого тайма. Амур Калмыков отлично принял мяч и с разворота метко пробил - 1:1. После этого команды постоянно искали счастья впереди, но мяч упорно не летел в цель. В итоге вторая ничья для команд в сезоне. Они набрали по пять очков и делят шестое место.

Протокол игры  
Ленинградец1:1Родина Москва
(1:0) Жиронкин Виталий4'  
  25'Калмыков Амур (1:1)
Карабашев НикитаКостин СергейБеляев МаксимХитяев АндрейКаптилов Валерий  71'Яковлев Андрей  36'Суханов ЭдуардГорулёв Виталий 68' (Шепелев Владислав ( 68') Бачинский Максим  28' 46' (Маркин Михаил ( 46') Ильин Сергей 62' (Розманов Никита ( 62') Жиронкин Виталий 82' (Сиротов Владислав ( 82')
Запасные: Левин МаксимБулыгин ИльяКудрявцев РоманМикушин ВладиславНиколаев СергейКазаков РусланСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Городовой АлексейКлещенко АлександрКолесниченко Кирилл 62' (Куль Руслан ( 62') Плиев ЗаурбекКочиев Хетаг  90'Гордюшенко Астемир 82' (Ткачёв Сергей ( 82') Фищенко Руслан 81' (Камышев Илья ( 81'  86') Дмитриев Олег 62' (Насыров Исламжан ( 62'  90') Тимошенко ИванТурищев Максим 73' (Безчаснюк Александр ( 73') Калмыков Амур
Запасные: Самко ВладиславВоропаев АртёмСокол АртёмАйдаров СергейВачхольз Весли НатаАндреев Игорь
30 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ленинградец Родина Москва
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