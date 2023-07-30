«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений

Успешно стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Ленинградец» и «Родина» встретились в матче третьего тура. С левого края Виталий Жиронкин прорвался к воротам и пробил между ног голкиперу. Аналогично влетел мяч в сетку ворот хозяев в середине первого тайма. Амур Калмыков отлично принял мяч и с разворота метко пробил - 1:1. После этого команды постоянно искали счастья впереди, но мяч упорно не летел в цель. В итоге вторая ничья для команд в сезоне. Они набрали по пять очков и делят шестое место.