«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений

Успешно стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Ленинградец» и «Родина» встретились в матче третьего тура. С левого края Виталий Жиронкин прорвался к воротам и пробил между ног голкиперу. Аналогично влетел мяч в сетку ворот хозяев в середине первого тайма. Амур Калмыков отлично принял мяч и с разворота метко пробил - 1:1. После этого команды постоянно искали счастья впереди, но мяч упорно не летел в цель. В итоге вторая ничья для команд в сезоне. Они набрали по пять очков и делят шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Жиронкин Виталий4'
|25'Калмыков Амур (1:1)
Карабашев Никита•Костин Сергей•Беляев Максим•Хитяев Андрей•Каптилов Валерий• 71'Яковлев Андрей• 36'Суханов Эдуард•Горулёв Виталий68' (Шепелев Владислав (68') •Бачинский Максим 28'46' (Маркин Михаил (46') •Ильин Сергей62' (Розманов Никита (62') •Жиронкин Виталий82' (Сиротов Владислав (82')
Городовой Алексей•Клещенко Александр•Колесниченко Кирилл62' (Куль Руслан (62') •Плиев Заурбек•Кочиев Хетаг• 90'Гордюшенко Астемир82' (Ткачёв Сергей (82') •Фищенко Руслан81' (Камышев Илья (81') • 86'Дмитриев Олег62' (Насыров Исламжан (62') • 90'Тимошенко Иван•Турищев Максим73' (Безчаснюк Александр (73') •Калмыков Амур
30 июля.
Бан пользователя